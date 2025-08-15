На Закарпатті з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда

На Закарпатті 15 серпня з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

Як повідомили в “Укрзалізниці”, причини інциденту з’ясовуватиме спеціальна комісія. Попередня версія — “викид” рейки через аномальну спеку.

Через інцидент приміський поїзд №6581 Королево — Батьово курсуватиме лише до станції Виноградів, а пасажирам рейсу №84 Солотвино — Київ радять чекати повідомлення про об’їзний маршрут.

В УЗ вибачилися за затримку та повідомили, що вже працюють над логістикою та оцінюють строки відновлювальних робіт.