        На Закарпатті з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда

        Федір Олексієв
        15 Серпня 2025 17:12
        На Закарпатті зійшли з рейок три вагони / Фото: УЗ
        На Закарпатті зійшли з рейок три вагони / Фото: УЗ

        На Закарпатті 15 серпня з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

        Як повідомили в “Укрзалізниці”, причини інциденту з’ясовуватиме спеціальна комісія. Попередня версія — “викид” рейки через аномальну спеку.

        Через інцидент приміський поїзд №6581 Королево — Батьово курсуватиме лише до станції Виноградів, а пасажирам рейсу №84 Солотвино — Київ радять чекати повідомлення про об’їзний маршрут.

        В УЗ вибачилися за затримку та повідомили, що вже працюють над логістикою та оцінюють строки відновлювальних робіт.


