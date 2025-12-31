        Кримінал

        На Закарпатті пенсіонера підозрюють у розбещенні восьмирічної дівчинки

        Галина Шподарева
        31 Грудня 2025 12:41
        На Закарпатті 67-річного чоловіка затримали за розбещення восьмирічної дівчинки / Фото: ГУНП в Закарпатській області
        На Закарпатті 67-річного чоловіка затримали за розбещення восьмирічної дівчинки / Фото: ГУНП в Закарпатській області

        У Закарпатській області суд узяв під варту 67-річного чоловіка за підозрою у розбещенні восьмирічної дівчинки. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

        До поліції із заявою звернулася 36-річна жителька одного із сіл Тячівського району, яка повідомила, що її восьмирічна донька постраждала від протиправних дій знайомого.

        Як розповіли правоохоронці, інцидент стався у приміщенні одного з місцевих магазинів, де 67-річний власник закладу вчинив  розпусні дії відносно малолітньої дівчинки.

        “Підозрюваний заманив дівчинку до підвального приміщення, де залишившись з нею сам на сам вчинив розпусні дії відносно дитини, а після цього попросив нікому не розповідати про скоєне.  Про те, що сталося, правоохоронцям повідомила мама дівчинки, коли їй про усе стало відомо”, – розповіли в Закарпатській обласній прокуратурі.

        У межах слідства допитано 12 свідків, проведено ряд експертних досліджень та спільно із психологами відібрано показання у дитини.

        Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 156 ККУ – розбещення малолітньої.

        Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі зловмисника помістили в слідчий ізолятор. Затриманому загрожує увʼязнення на строк від п’яти до восьми років.

        Затриманий за підозрою у розбещенні восьмирічної дівчинки / Фото: ГУНП в Закарпатській області

