Кримінал

На Закарпатті чоловік намагався вчинити самогубство у ТЦК

18 Березня 2024 12:38
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У Хустському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки чоловік намагався скоїти самогубство. Його дівчина стверджувала, що він хотів зробити це через сильні побої з боку військовослужбовців ТЦК.

У Закарпатському ТЦК заперечили, що били хлопця, а спробу суїциду пояснили можливим вживанням наркотичних препаратів.

Як зазаничили в ТЦК, Євгенія Хабарова доставили працівники прикордонної служби. Перед тим його затримали під час спроби незаконного перетину кордону.

Коли хлопцю проводили ВЛК, він сказав, що не довіряє цій комісії, тому його перевели до ТЦК у Хусті. Там, як йдеться у заяві обласного військкомату, хлопець поводив себе “неадекватно”. У вбиральні роти охорони він спробував накласти на себе руки.

Медики зафіксували, що хлопець був в істеричному стані, ймовірно, через вживання наркотичних речовин. У білизні Хабарова знайшли напівпорожню пластину препарату “Гідазепам”, який використовують під час невротичних та психопатичних астеніях.

У Закарпатському ТЦК також заявили, що жодної фізичної сили до хлопця не застосовували.

“Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції”, — йдеться в повідомленні ТЦК.


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