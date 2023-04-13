На ЗАЕС вибухнула російська міна

Біля машинної зали 4-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції вибухнула російська міна. Про це заявила державна компанія «Енергоатом» 13 квітня з посиланням на свої джерела на станції.

Як стверджують у компанії, російські війська «продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу» і мінують периметр довкола неї.

«За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна. Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

Російські війська, за даними компанії, намагалися швидко приховати наслідки, аби їх не побачили експерти МАГАТЕ.

«Найбільший атомний об’єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту», – додає «Енергоатом».