Спорт

На війні в Україні загинув колишній футболіст збірної Росії
29 Грудня 2024 19:47
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втрати ворога, футбол
Олексій Бугаєв / Фото з відкритих джерел

Колишній футболіст збірної Росії Олексій Бугаєв загинув під час бойових дій в Україні. Про це повідомив спортивний юрист Антон Смирнов.

Відомо, що після завершення спортивної кар’єри Бугаєв потрапив до в’язниці за звинуваченням у зберіганні наркотиків. У 2019 році його засудили до 9,5 років позбавлення волі. Згодом, уже під час відбування покарання, він приєднався до бойових дій у складі російських військових підрозділів.

Бугаєв у минулому виступав на позиції захисника за московські клуби «Торпедо» та «Локомотив», а також за «Краснодар». У його активі — сім матчів за національну збірну Росії, зокрема дві гри на чемпіонаті Європи 2004 року. Кар’єру гравця він завершив у 2010 році у віці 29 років.


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