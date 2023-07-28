На Венеціанському фестивалі покажуть фільм про життя у харківському метро під час бомбардувань

На 80-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі відбудеться світова прем’єра фільму «Фотофобія» режисерів та сценаристів Івана Остроховського та Павла Пекарчика, створена у копродукції Словаччини, Чехії та України.

Фільм розповідає про 12-річного хлопчика, який живе з сім’єю на станції харківського метро, де люди ховаються від російських обстрілів і не бачать сонячного світла, передає Радіо Прага.

Фільм, знятий як художньо-документальний, буде представлений у конкурсі авторського кіно (Giornate degli Autori), повідомив інформагентству ČTK Іржі Ванек, представник чеського Державного фонду кінематографії, який виділив на створення фільму 1,9 млн. крон.

80-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 30 серпня до 9 вересня 2023 року.