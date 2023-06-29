На тривалий час закривається рух двома вулицями в Харкові

Рух транспорту на вул. Верхній Гіївській, на ділянці від пров. Старобільського до пров. Хорошевського, заборонено до 18.00 28 липня.

Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради, це пов’язано з аварійно-відновлювальними роботами на магістральному трубопроводі.

Повідомляється також про закриття руху другорядною дорогою вул. Харківських Дивізій на ділянці від пр. Героїв Харкова до бул. Юр’єва. Там проїзд заборонено до 19.00 1 вересня.

Це пов’язано із заміною ділянки теплотраси.

Проїзд спеціальних автомобілів оперативних служб до житлових та адміністративних будівель буде забезпечено.