Суспільство

На тривалий час закривається рух двома вулицями в Харкові

29 Червня 2023 16:55
12
читать на русском →
транспорт

Рух транспорту на вул. Верхній Гіївській, на ділянці від пров. Старобільського до пров. Хорошевського, заборонено до 18.00 28 липня.

Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради, це пов’язано з аварійно-відновлювальними роботами на магістральному трубопроводі.

Повідомляється також про закриття руху другорядною дорогою вул. Харківських Дивізій на ділянці від пр. Героїв Харкова до бул. Юр’єва. Там проїзд заборонено до 19.00 1 вересня.

Це пов’язано із заміною ділянки теплотраси.

Проїзд спеціальних автомобілів оперативних служб до житлових та адміністративних будівель буде забезпечено.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Червня 2023 15:28
27

Після заколоту вагнерівці більше не воюватимуть в Україні, – вважає Буданов
29 Червня 2023 16:25
18

Гауляйтера Запоріжжя Балицького засуджено на 15 років
29 Червня 2023 15:12
43

На шести пляжах Харкова виявлено фекальне забруднення
29 Червня 2023 13:12
70

Прокуратура взялася за одеського військкома
29 Червня 2023 12:29
66

Держконцерн “Укроборонпром” реформували в акціонерне товариство
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
усі думки