На тлі протестів і невдоволення цінами на квитки у Мехіко стартував ЧС з футболу 2026

У столиці Мексики 11 червня офіційно відкрився чемпіонат світу з футболу 2026 року. Церемонія на стадіоні “Ацтека”, присвячена доіспанській культурі, передувала першому матчу турніру між збірними Мексики та Південної Африки.

Про це повідомляє Reuters.

Під час відкриття Шакіра та Burna Boy виконали офіційний гімн чемпіонату світу 2026 року. На трибунах зібралися тисячі вболівальників у костюмах маріачі із сомбреро та музичними інструментами.

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Водночас проведення турніру супроводжується соціальною напругою. Напередодні та в день відкриття в Мехіко відбувалися акції протесту за участю вчителів, активістів і родичів зниклих під час нарковійни.

На четвер у столиці було заплановано щонайменше шість протестів. За кілька кілометрів від стадіону тисячі вчителів із різних регіонів країни вийшли на марш із вимогами підвищення зарплат і покращення підтримки освіти.

Додаткове невдоволення серед жителів викликали високі ціни на квитки. Деякі вболівальники заплатили за матч-відкриття понад 3 тисячі доларів. У FIFA заявили, що вартість квитків відповідає рівню інших великих спортивних подій.

Попри суперечки, фан-зона на центральній площі Сокало працювала у звичайному режимі та зібрала понад 50 тисяч уболівальників для перегляду матчу. Багато мешканців також критикували витрати на благоустрій міста для туристів, вважаючи, що влада недостатньо уваги приділяє інфраструктурним проблемам.