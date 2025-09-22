На святкування Рош га-Шана до Умані прибули близько 35 тисяч хасидів

Напередодні святкування юдейського Нового року — Рош га-Шана — до Умані на Черкащині прибули близько 35 тисяч паломників-хасидів. За оцінками общини, загалом місто може прийняти до 38 тисяч прочан.

Про це повідомила Об’єднана єврейська община України.

За даними ОЄОУ, на початку святкування в Умані очікується до 38 тисяч паломників-хасидів. Поліція охорони Черкащини очікувала прибуття близько 30-35 тисяч паломників, а представники громади — до 50 тисяч.

Реклама

Реклама

Як повідомляли правоохоронці Черкащини, Умані для допомоги українським поліцейським у забезпеченні правопорядку під час святкування до Умані прибули ізраїльські поліціянти. Правоохоронці несуть службу в районі проживання та паломництва брацлавських хасидів. Ізраїльські правоохоронці залишатимуться в місті до завершення Рош га-Шана.

Разом із військовослужбовцями Національної гвардії здійснюється патрулювання міста.

З 15 вересня в Умані діють посилені заходи безпеки, також заборонено продаж алкоголю й піротехніки, запроваджено контроль транспорту на в’їздах до міста, а також регулюється рух транспорту на окремих ділянках доріг.

Що відомо про Рош га-Шана

Рош га-Шана — це юдейський Новий рік, одне з головних свят в юдаїзмі. У цей день підбивають підсумки минулого року, просять у Бога прощення за гріхи та моляться за добрий наступний рік.

Хасиди приїздять до Умані, оскільки там похований засновник брацлавського хасидизму — цадик Нахман. За їхньою традицією, молитви біля його могили на Рош га-Шана приносять особливе благословення та щасливий рік.