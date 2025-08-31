Офіційно: Святкування Рош га-Шанa в Умані відбудеться, скасування не планується

Інформація про можливе скасування святкування Рош га-Шана 2025 в Умані не відповідає дійсності.

Про це Суспільному повідомила піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана з Бреславу Анастасія Баришнікова.

Раніше медіа “The Times of Israel” повідомляли, що нібито “Україна не дозволить святкування Рош га-Шана цьогоріч в Умані з міркувань безпеки” і що Київ, нібито, вимагає від Ізраїлю фінансової компенсації за безпеку.

Баришнікова спростувала ці повідомлення: “Інформація не відповідає дійсності. У нас була неофіційна зустріч із ДСНС, поліцією та СБУ. Ми вже обговорюємо підготовку до Рош га-Шана 2025, скоро буде ще одна зустріч. Святкування відбудеться, ніякої відміни немає. На районі паломництва ніхто про це не знає. Правління Ізраїлю та поліція також не отримували таких повідомлень. Тому ця інформація дуже дивна, можливо, це джинса. Офіційно ми спростовуємо скасування святкування”.

Фонд вже звернувся до медіа, яке поширило неправдиву інформацію, проте коментар отримати не вдалося.