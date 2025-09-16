До Умані вже приїхали понад 4 тисячі хасидів

До Умані на святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана — вже прибули понад чотири тисячі хасидів.

Загалом цього року очікують близько 35 тисяч прочан, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у коментарі Суспільному.

За його словами, в місті запровадили посилені заходи безпеки: діє контроль на в’їздах, обмежено ввезення алкоголю, піротехніки, вибухових речовин і зброї. На семи вулицях встановлено пропускний режим — в’їзд транспорту дозволено лише для хасидів.

Табурець також нагадав про проблеми, які виникали торік — частина паломників ігнорувала комендантську годину та не реагувала на сигнали повітряної тривоги. За його словами, самі прочани пояснюють це тим, що звикли до постійних небезпек у себе в Ізраїлі.