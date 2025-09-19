        Суспільство

        Хасиди масово прибувають в Україну: на кордоні утворилися черги паломників (відео)

        Галина Шподарева
        19 Вересня 2025 21:13
        читать на русском →
        Хасиди на пункті пропуску Шегині-Медика / Скриншот
        Хасиди на пункті пропуску Шегині-Медика / Скриншот

        На пункті пропуску Шегині-Медика на Львівщині зібралися сотні паломників-хасидів, які прямують до Умані на святкування Рош га-Шана. Цьогоріч в Україні очікують до 50 тисяч прочан, нині вже прибули понад 3000.

        Про це пише DailyLviv.com.

        Як і в попередні роки, паломники добираються до Умані через сусідні країни, переважно автобусами та приватним транспортом.

        Реклама
        Реклама

        Цьогоріч в Україні очікують до 50 тисяч хасидів. Станом на 15 вересня 2025 року до Умані, за орієнтовними підрахунками, прибуло понад 3000 хасидів для святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана.

        Заходи в Умані триватимуть з 22 до 24 вересня.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини