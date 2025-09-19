Хасиди масово прибувають в Україну: на кордоні утворилися черги паломників (відео)

На пункті пропуску Шегині-Медика на Львівщині зібралися сотні паломників-хасидів, які прямують до Умані на святкування Рош га-Шана. Цьогоріч в Україні очікують до 50 тисяч прочан, нині вже прибули понад 3000.

Про це пише DailyLviv.com.

Як і в попередні роки, паломники добираються до Умані через сусідні країни, переважно автобусами та приватним транспортом.

Цьогоріч в Україні очікують до 50 тисяч хасидів. Станом на 15 вересня 2025 року до Умані, за орієнтовними підрахунками, прибуло понад 3000 хасидів для святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана.

Заходи в Умані триватимуть з 22 до 24 вересня.