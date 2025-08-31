Україна закрила Умань для хасидів

Україна не дозволить проведення традиційного паломництва десятків тисяч хасидів до Умані на святкування іудейського Нового року через загрозу безпеці під час війни з Росією. Про це повідомляє The Times Of Israel.

Рішення пов’язане з діючою забороною на масові зібрання, яка була запроваджена після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Додатковим чинником є посилення російських ракетних та дронових атак, зокрема по центральних регіонах України, де розташована Умань.

Реклама

Реклама

Раніше українська влада щороку закликала паломників утриматися від поїздок через ризики, однак десятки тисяч віруючих усе ж приїздили, здебільшого через кордон із Молдовою.

Як повідомляє i24, Київ також висловив невдоволення відсутністю підтримки з боку Ізраїлю та вимагав у разі дозволу на паломництво надати фінансову допомогу й забезпечити присутність ізраїльських правоохоронців в Умані.

Свої вимоги висунула і Молдова. Кишинів погодиться приймати прочан лише за умови, що Ізраїль профінансує тимчасовий термінал для додаткових рейсів (вартістю близько 8 млн шекелів), забезпечить охорону на маршруті та на рейсах, а також покриє витрати на необхідне обладнання. За даними ЗМІ, Ізраїль має до 3 вересня перерахувати повну суму, інакше поїздка не відбудеться.

Щороку в Умань на Рош га-Шана приїжджають десятки тисяч паломників, щоб відвідати могилу засновника брацлавського хасидизму рабі Нахмана.

Тим часом в Ізраїлі триває політична дискусія довкола участі в паломництві студентів єшив, які ухиляються від призову. Генеральна прокуратура вже заявила, що уряд не має права створювати механізми для їхнього виїзду за кордон, і назвала такі спроби незаконними.

Дебати відбуваються на тлі загострення суперечки щодо багаторічного звільнення ортодоксальних юдеїв від обов’язкової військової служби, тоді як армія Ізраїлю повідомляє про гострий дефіцит особового складу через війну.