Суспільство

На Сумщині є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей
9 Серпня 2024 20:25
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евакуація
Поліцейські проводять евакуацію дітей із Сумської області / Фото: Нацполіція

За даними Нацполіції в Сумській області є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей з 28 населених пунктів.

“Під час чергового засідання Ради оборони Сумської області було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення з 28 населених пунктів у семи ОТГ Сумської області.

За попереднім підрахунком, є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей. До евакуації залучені рятувальники, представники громад, військових адміністрацій та правоохоронці”, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Поліція закликає жителів прикордоння не наражати себе на небезпеку та евакуюватися:

За детальною інформацією про час і місце збору та запис на евакуацію можете дізнатись у голів та старост громад. Крім того, з усіх питань стосовно евакуації населення з прикордоння Сумського району можете звернутися до оперативного чергового евакуаційного Штабу Сумської районної військової адміністрації за номером телефону: 0506507083.


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