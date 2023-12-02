На словацькому кордоні заблоковано майже тисячу вантажівок

На словацькому кордоні у черзі на в’їзд в Україну станом на ранок суботи, 2 грудня, перебувають 955 вантажівок. Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає Укрінформ. За її словами, у пункті пропуску “Ужгород-Вишнє Нємецьке” очікують на виїзд з України 32 автомобілі, на в’їзд – 955.

Ще 1100 автомобілів стоїть у черзі на в’їзд в Україну з Угорщини у пункті пропуску “Чоп (Тиса)-Захонь”.

Сенгетовська зазначила, що страйк перевізників Словаччини практично не вплинув на фактичну пропускну спроможність пункту пропуску “Дякове-Халмеу” на кордоні з Румунією. Там у черзі на в’їзд в Україну чекає 150 вантажних автомобілів, на виїзд – 30.

Напередодні представники Спілки перевізників Словаччини розпочали безстрокову акцію з блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску “Ужгород-Вишнє Нємецьке”.

Словацькі перевізники у такий спосіб приєдналися до польських страйкарів, які вже четвертий тиждень блокують чотири КПП на кордоні з Україною.

Таким чином вони демонструють протест проти нібито “недобросовісної конкуренції” з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом (“транспортний безвіз”).

Утім, словацькі страйкарі пообіцяли не блокувати перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів.