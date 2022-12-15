На секретному брифінгу у Конгресі США обговорили, як озброювати Україну

У Конгресі США відбувся засекречений брифінг за участі законодавців, представників Білого дому, держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна.

Представники адміністрації президента Байдена доповідали конгресменам про ситуацію в Україні та пояснювали, як США можуть допомогти на цьому етапі російської війни.

Конгресмен-республіканець Ґреґ Мерфі розповів “Голосу Америки”, що на брифінгу йшлось про низку потреб, які можуть допомогти озброїти українців. Серед найважливіших конгресмен виділив надання Україні систем протиповітряної оборони.

“Необхідно запобігти будь-якому типу ракетних атак з боку Росії на українську територію. Вони атакують енергосистеми, і найбільш ефективним є перехоплення цих ракет”, — заявив Мерфі.

“Важливо, щоб Україна мала «віртуальний залізний купол». Йдеться не про конкретно ту систему, яку має Ізраїль, але ми маємо надати все, щоб захистити українських громадян від нелюдських атак”, – зазначив конгресмен-демократ Майк Квіґлі. За його словами, США вже надіслали дві системи ППО, а ще шість знаходяться в роботі. “Це сигнал Путіну — США та їхні західні союзники не збираються залишати Україну”, – додав законодавець.

Також за словами конгресмена-демократа Ґреґорі Мікса, адміністрація президента наголосила, щоб допомогти українцям пережити зиму, важливо зберегти двопартійну підтримку України.

“Ми маємо лишатися об’єднаними із союзниками та об’єднаними всередині Конгресу. Українці продовжують боротися, але війна ще не закінчена. Зима наближається, ґрунт буде замерзлим, і ми маємо переконатися, що ми готові до цього”, — розповів Грегорі Мікс.

Частина Республіканської партії у Конгресі критикує Білий дім за допомогу для України та вимагає аудиту коштів, виділених Конгресом. Конгресмен від Нью-Джерсі Том Маліновський звернув увагу, що ті, хто критикує допомогу Україні, не прийшли на брифінг, щоб почути аргументацію Білого дому.

“Є члени Конгресу, які агітують у соціальних мережах, що для України більше не повинно бути чеків на довільну суму, що їм потрібна більша підзвітність, що адміністрація президента не відповіла на жодне запитання про те, що ми робимо і куди йдуть ці гроші. Ці члени навіть не були на брифінгу сьогодні. Вони постійно не знаходять можливості поставити адміністрації питання, на які, як вони кажуть, не отримують відповіді”, – заявив конгресмен Маліновський.

Минулого тижня аналогічний засекречений брифінг проводили для Сенату. Ці брифінги відбулися в період, коли законодавці в обох палатах Конгресу розглядають законопроекти, які, серед іншого, можуть включати додаткову фінансову підтримку для України. Зокрема, Конгрес розглядає виділення Україні 37,7 мільярдів доларів, які раніше запросив Білий дім.