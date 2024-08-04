Кеті Ледекі наздогнала Латиніну за кількістю золотих олімпійських медалей

Кеті Ледекі, яку вже вважали однією з найвидатніших плавчинь усіх часів, у суботу офіційно підтвердила це, здобувши перемогу на своїй фірмовій дистанції 800 метрів вільним стилем і завершивши свої виступи в столиці Франції в чудовому стилі.

Як зазначає Reuters, французький плавець Леон Маршан може бути принцом Парижа, який потряс рідну країну чотирма вражаючими золотими медалями. Але саме Ледекі залишає Францію, розділивши трон найвидатнішої жінки-олімпійця з Ларисою Латиніною після того, як завоювала дев’яту золоту медаль і зрівнялася з рекордом радянської гімнастки.

Ледекі, чия перемога в Парижі також включала золото на дистанції 1500, срібло в естафеті 4х200 вільним стилем і бронзу на дистанції 400 м вільним стилем, сказала: “Тиждень був такий, знаєте, зі своїми злетами і падіннями, як і будь-яка інша зустріч”.

“Я знала, що мені потрібно зосередитися на запливах, не зациклюватися на часі, а просто зробити свою роботу і почути національний гімн наприкінці запливів якомога більше разів”.

На відміну від перемоги на дистанції 1 500 м, заплив на 800 м вільним стилем був захопливим від початку і до кінця: Аріарне Тітмус майже всю дистанцію боролася з нею гребок за гребком.

Але американка задавала шалений темп, і її велика австралійська суперниця так і не змогла вирватися вперед, задовольнившись сріблом. Ледекі прийшла до фінішу першою, показавши час 8 хвилин 11,04 секунди.

Бронза дісталася американці Пейдж Медден.

“Я знала, що це буде складна гонка”, – сказала Ледекі. Я почувалася впевнено, але знала, що буде важко, незважаючи ні на що, до самого фінішу”.

“У мене хороша швидкість на ранніх етапах, я можу прийти до фінішу з великими зусиллями, і я можу довіряти своїй витривалості”.

“Я знала, що мені потрібно зберігати спокій і просто намагатися просуватися вперед на кожному відрізку, і, думаю, у мене це непогано виходило”.

Ледекі вже вчетверте поспіль перемагає на дистанції 800 метрів вільним стилем і приєднується до співвітчизника Майкла Фелпса як єдиний плавець, який завоював золото на чотирьох різних Олімпіадах.

“Враховуючи, що Майкл – єдиний, хто коли-небудь робив це, я думаю, це просто показує, наскільки це складно”, – сказала Ледекі. “Особливо на дистанції 800. Це просто величезна кількість миль”.

Заплив на 800 м був останнім змаганням у програмі Ледекі в Парижі, і вона повернулася додому, здобувши два золота, срібло і бронзу, довівши свій олімпійський запас до 14 медалей.

27-річна спортсменка зізналася, що домашня Олімпіада в Лос-Анджелесі через чотири роки інтригує її, але вона не готова взяти на себе зобов’язання бути там.

“Я б із задоволенням”, – посміхнулася Ледекі. Подивимося, адже це нелегко”.

“Знову ж таки, я робитиму це рік за роком, а там подивимося… Я робитиму все, що в моїх силах, стільки, скільки в мене залишилося”.

На сьогоднішній день Кеті Ледекі перемагала: