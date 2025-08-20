На Полтавщині досі гасять пожежу після масованого обстрілу РФ

У Полтавській області продовжують ліквідувати пожежу, яка виникла після масованого російського обстрілу в ніч на 19 серпня.

Як повідомили у ДСНС, займання сталося на кількох окремих ділянках. Станом на ранок 20 серпня всі осередки вдалося локалізувати, проте гасіння ще триває. До робіт залучені два пожежні потяги Укрзалізниці.

На Полтавщині триває ліквідація пожежі / Фото: ДСНС

У ніч на 19 серпня Росія здійснила масштабний удар по Полтавщині, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети. Влучання зафіксовані у Кременчуцькому та Лубенському районах.