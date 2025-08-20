На Полтавщині досі гасять пожежу після масованого обстрілу РФ

У Полтавській області продовжують ліквідувати пожежу, яка виникла після масованого російського обстрілу в ніч на 19 серпня.
Як повідомили у ДСНС, займання сталося на кількох окремих ділянках. Станом на ранок 20 серпня всі осередки вдалося локалізувати, проте гасіння ще триває. До робіт залучені два пожежні потяги Укрзалізниці.
У ніч на 19 серпня Росія здійснила масштабний удар по Полтавщині, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети. Влучання зафіксовані у Кременчуцькому та Лубенському районах.