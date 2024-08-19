На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейське авто

На Миколаївщині затримали чоловіка, який кинув гранату в авто правоохоронців. Про це повідомила поліція області.

Як розповіли правоохоронці, у ніч проти 16 серпня у Софіївській громаді наряд сектору реагування патрульної поліції помітив легковий автомобіль без увімкнених габаритних вогнів та без номерних знаків.

За допомогою гучномовця поліцейські попередили водія про необхідність зупинки транспортного засобу, однак керманич легковика проігнорував вимоги та почав збільшувати швидкість руху.

Під час переслідування автомобіля правопорушників, один із його пасажирів кинув із вікна вибухівку в службовий транспорт правоохоронців. Внаслідок вибуху в поліцейському автомобілі були пошкоджені колеса, бокове скло та утворились численні осколкові ушкодження на кузові.

Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували вирву на бетонній основі дороги, уламки від ручної гранати та важіль до неї.

Фігурантів уже встановили та затримали. Як пояснив 24-річний хлопець, вибуховий пристрій він кинув в авто правоохоронців нібито через страх за товариша — водія авто, — а саме за відповідальність за керування легковиком у стані сп’яніння.

Йому оголосили про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Санкція статті передбачає до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.