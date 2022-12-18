Суспільство

На Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинули дорослі і діти

18 Грудня 2022 19:55
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миколаїв, дтп

На Миколаївщині у Первомайському районі сталась трагедія під час якої загинуло 5 людей, з них двоє дітей.

18 грудня близько 14:00 у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області сталась надзвичайна ситуація: з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma, повідомили у ДСНС.

Шестеро рятувальників витягли авто з води та деблокування тіл загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

Серед загиблих було двоє діток 5-ти та 7-ми років.


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