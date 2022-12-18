На Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинули дорослі і діти

На Миколаївщині у Первомайському районі сталась трагедія під час якої загинуло 5 людей, з них двоє дітей.
18 грудня близько 14:00 у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області сталась надзвичайна ситуація: з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma, повідомили у ДСНС.
Шестеро рятувальників витягли авто з води та деблокування тіл загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.
Серед загиблих було двоє діток 5-ти та 7-ми років.
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