Кримінал

На Львівщині викрили угруповання, яке намагалося продавати наркотики пораненим військовим

24 Серпня 2023 12:14
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наркотик, дбр

Державне бюро розслідувань заявило про викриття на Львівщині злочинної групи, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Зловмисники маскувалися під ветеранську громадську організацію і пропонували психотропи навіть пораненим військовим.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як встановило слідство, організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну, серед місцевого населення Червонограду. У місяць зловмисники збували до 7500 доз, вартістю понад 600 тисяч гривень.

Для конспірації вони створили ветеранську громадську організацію. У її приміщені чоловіки зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини, кажуть правоохоронці.

За даними слідства, зловмисники навіть намагалися «підсадити» на свій товар поранених українських військових. Вони стверджували, що наркотики дозволять пом’якшити їхні страждання від болю.

Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів. Під час обшуку в приміщенні громадської організації виявили пакети, в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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