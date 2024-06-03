Суспільство

На Львівщині військовослужбовці ТЦК потрапили в ДТП під час погоні за ухилянтом

3 Червня 2024 19:03
мобілізація
ДТП за участю військових ТЦК / Фото з соцмереж

На Львівщині військовослужбовці ТЦК на автомобілі доганяли чоловіка, який тікав від них на велосипеді, у результаті чого сталася незначна ДТП – втікач впав з велосипеда, а автомобіль військових з’їхав у канаву.

Як пояснили в обласному ТЦК та СП, на прохання пред’явити документи, громадянин “почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно”.

“Далі громадянин почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти”, – кажуть у Львівському обласному ТЦК та СП.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Червня 2024 18:28

Білий дім оголосив, хто поїде на Саміт миру у Швейцарії
3 Червня 2024 16:55

Польські фермери знову планують блокувати кордон
3 Червня 2024 15:37

Заступника глави НАЗК Ситника звільнили з посади
3 Червня 2024 14:38

На Бєлгородщині ЗСУ уразили російський ЗРК С-400
3 Червня 2024 14:30

107 країн підтвердили участь у Саміті миру 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки