На Львівщині військовослужбовці ТЦК потрапили в ДТП під час погоні за ухилянтом

На Львівщині військовослужбовці ТЦК на автомобілі доганяли чоловіка, який тікав від них на велосипеді, у результаті чого сталася незначна ДТП – втікач впав з велосипеда, а автомобіль військових з’їхав у канаву.

Як пояснили в обласному ТЦК та СП, на прохання пред’явити документи, громадянин “почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно”.

“Далі громадянин почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти”, – кажуть у Львівському обласному ТЦК та СП.