В окупованому Бердянську підірвали автомобіль голови міської ради 

В окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль так званого “голови міської ради” Василя Нечета. Внаслідок інциденту він отримав поранення.

Про це повідомляє “Суспільне Запоріжжя” з посиланням на в.о. начальника Бердянської міської військової адміністрації Миколу Матвієнка.

“Його доставили до лікарні, але інформації про його стан наразі немає”.

За даними руху опору “Зла Мавка”, вибух стався у дворі будинку на вулиці Європейська, 56. На місці працювала бригада швидкої допомоги. Обставини події розслідуються.