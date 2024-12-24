Суспільство

В окупованому Бердянську підірвали автомобіль голови міської ради 
24 Грудня 2024 16:29
читать на русском →
бердянськ, вибух
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль так званого “голови міської ради” Василя Нечета. Внаслідок інциденту він отримав поранення.

Про це повідомляє “Суспільне Запоріжжя” з посиланням на в.о. начальника Бердянської міської військової адміністрації Миколу Матвієнка.

“Його доставили до лікарні, але інформації про його стан наразі немає”.

За даними руху опору “Зла Мавка”, вибух стався у дворі будинку на вулиці Європейська, 56. На місці працювала бригада швидкої допомоги. Обставини події розслідуються.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Грудня 2024 16:29

В окупованому Бердянську підірвали автомобіль голови міської ради 
24 Грудня 2024 15:41

Зеленський поговорив  з президентом Анголи 
24 Грудня 2024 12:53

У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради
24 Грудня 2024 11:28

Британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для навчання ЗСУ, – The Times
24 Грудня 2024 10:36

Захисники українського неба збили 36 ударних БПЛА противника
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки