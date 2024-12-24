Зеленський поговорив  з президентом Анголи 

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, провів телефонну розмову з президентом Анголи Жуау Лоренсу, під час якої обговорили перспективи зміцнення двосторонніх відносин.

Про це він написав у telegram.

Зеленський висловив подяку Лоренсу за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, наголосивши на важливості єдності та солідарності Африки для відновлення миру.

“Ми зацікавлені у розвитку відносин з Анголою за багатьма напрямками: забезпечення продовольчої безпеки, логістика, сільське господарство, створення зернових хабів, а також гуманітарне розмінування. Наразі готуємо призначення українського посла в Анголі”, – зазначив Зеленський.

Президент України також запросив Лоренсу відвідати Україну. Ангольський лідер прийняв запрошення, і тепер команди обох країн працюють над організацією цього візиту.