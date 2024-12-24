Політика

Зеленський поговорив  з президентом Анголи 
24 Грудня 2024 15:41
читать на русском →
зеленський
Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, провів телефонну розмову з президентом Анголи Жуау Лоренсу, під час якої обговорили перспективи зміцнення двосторонніх відносин.

Про це він написав у telegram. 

Зеленський висловив подяку Лоренсу за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, наголосивши на важливості єдності та солідарності Африки для відновлення миру.

“Ми зацікавлені у розвитку відносин з Анголою за багатьма напрямками: забезпечення продовольчої безпеки, логістика, сільське господарство, створення зернових хабів, а також гуманітарне розмінування. Наразі готуємо призначення українського посла в Анголі”, – зазначив Зеленський.

Президент України також запросив Лоренсу відвідати Україну. Ангольський лідер прийняв запрошення, і тепер команди обох країн працюють над організацією цього візиту.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Грудня 2024 11:28

Британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для навчання ЗСУ, – The Times
24 Грудня 2024 15:41

Зеленський поговорив  з президентом Анголи 
24 Грудня 2024 12:53

У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради
24 Грудня 2024 10:36

Захисники українського неба збили 36 ударних БПЛА противника
24 Грудня 2024 10:11

У трьох областях затримали “чорних зброярів”, які торгували “трофеями”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки