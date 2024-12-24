Політика

У Грузії створять раду з підготовки нових виборів парламенту
24 Грудня 2024 16:40
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грузія
Саломе Зурабішвілі / Фото з відкритих джерел

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради, яка займатиметься підготовкою до проведення нових парламентських виборів.

Про це інформує NewsGeorgia.

Зурабішвілі зазначила, що документ, який регламентуватиме діяльність ради, наразі перебуває у стадії підготовки. У ньому будуть прописані “мінімальні умови для проведення виборів, що відбудуться найближчим часом”.


 “Криза поглиблюється з кожним днем, і правляча партія або цього не помічає, або навмисно закриває на це очі. Вони поводяться так, ніби все гаразд, займаючись освітленням міст, організацією різдвяних сіл, прикрашанням ялинок чи проведенням концертів, у той час як люди не мають святкового настрою”.

Зурабішвілі підкреслила, що влада, скільки б не ігнорувала наявну кризу, не зможе змінити реальність. “Реальність – це те, що ми всі бачимо і відчуваємо. Нам належить виправити цю ситуацію”, – наголосила президентка.


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