На Львівщині пасажирський автобус протаранив автопоїзд: один загиблий, дев’ятеро постраждалих

Сьогодні, 9 вересня близько 3:00, на трасі Київ — Чоп у селі Дроговиж Стрийського району пасажирський автобус врізався в автопоїзд. Внаслідок ДТП загинув водій автобуса, а дев’ятеро пасажирів зазнали травм.

За даними слідчих, водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний житель Рівненської області, зіткнувся з автопоїздом Renault, який стояв на проїзній частині.

Унаслідок ДТП водій автобуса загинув на місці. Дев’ятьох пасажирів автобуса госпіталізували, стан постраждалих невідомий. Пасажири — жителі Києва, Чернігова, Закарпаття й Тернопільщини віком від 25 до 43 років.

Розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті — позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.