На Львівщині — чергове масове отруєння дітей, цього разу в готельному комплексі

На Львівщині в готельно-ресторанному комплексі “Карпатський затишок” отруїлися 12 дітей. Потерпілих віком від 8 до 15 років госпіталізували до інфекційного відділення Стрийської міської лікарні.

За даними Департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, повідомлення про госпіталізацію надійшло ввечері 17 серпня.

Попередньо у дітей діагностували гостру кишкову інфекцію. Пацієнти приїхали з Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил, що призвело до масового отруєння. Санкція передбачає штраф, арешт або обмеження чи позбавлення волі до трьох років. Триває досудове розслідування, призначені експертизи.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині вже фіксували випадки масового отруєння дітей у приватному таборі.