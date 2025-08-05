        Кримінал

        У дитячому таборі на Львівщині сталось масове отруєння

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 10:04
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        Палата у дитячій лікарні / Фото: Дитяча лікарня святого Миколая
        Палата у дитячій лікарні / Фото: Дитяча лікарня святого Миколая

        На Львівщині 24 дітей з різних регіонів України потрапили до лікарень із симптомами гострої кишкової інфекції після відпочинку у приватному дитячому таборі.

        Як повідомляє поліція Львівської області, надвечір 4 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення від батьків про можливе масове отруєння у дитячому таборі, розташованому в Стрийському районі.

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        До медзакладів госпіталізували 24 неповнолітніх віком від 7 до 17 років. Усі – з попереднім діагнозом “гостра кишкова інфекція”. За словами лікарів, стан дітей оцінюється як середньої важкості.

        За інформацією ЗМІ, йдеться про табір Friendly Camp у Славському.

        Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм (ч.1 ст. 325 КК України). Триває розслідування.


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