На Київщині з Дніпра виловили збитий російський безпілотник (фото)

У Київській області сапери ДСНС виловили з Дніпра уламки ворожого БпЛА.

Як розповіли у ДСНС, підозрілий предмет у воді помітили перехожі й повідомили про знахідку Службу порятунку.

“Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили акваторію та на відстані 60 м. від берега виявили уламки ворожого безпілотного літального апарата”, – йдеться у повідомленні.

Його залишки безпечно вилучили та передали для подальшого дослідження.

Уламки російського БПЛА / Фото: ДСНС

Як повідомляли Повітряні Сили ЗСУ, у ніч на 6 лютого російські війська атакували Україну 77-ма безпілотниками та двома балістичними ракетами “Іскандер-М”.