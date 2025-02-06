Суспільство

На Київщині з Дніпра виловили збитий російський безпілотник (фото)
6 Лютого 2025 13:01
читать на русском →

У Київській області сапери ДСНС виловили з Дніпра уламки ворожого БпЛА. 

Як розповіли у ДСНС, підозрілий предмет у воді помітили перехожі й повідомили про знахідку Службу порятунку.  

“Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили акваторію та на відстані 60 м. від берега виявили уламки ворожого безпілотного літального апарата”, – йдеться у повідомленні.

Його залишки безпечно вилучили та передали для подальшого дослідження. 

Уламки російського БПЛА / Фото: ДСНС

Як повідомляли Повітряні Сили ЗСУ, у ніч на 6 лютого російські війська атакували Україну 77-ма безпілотниками та двома балістичними ракетами “Іскандер-М”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Лютого 2025 12:21

Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000-5F 
6 Лютого 2025 14:03

США вперше не головуватимуть на “Рамштайні” – зустріч скликає Британія
6 Лютого 2025 11:12

У Харкові російська поплічниця намагалася підірвати ветерана ЗСУ
6 Лютого 2025 10:41

Пів року Курської операції: у Генштабі розповіли про результати
6 Лютого 2025 10:02

Наслідки російського удару по ринку “Барабашово” у Харкові (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки