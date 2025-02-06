Кримінал

Росіяни вночі атакували Україну понад 70 дронами: постраждали три області
6 Лютого 2025 09:09
читать на русском →
Уламок росйіського удароного дрона / Фото: Харківська обласна прокуратура
Уламок росйіського удароного дрона / Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 6 лютого російські війська атакували Україну 77-ма безпілотниками та двома балістичними ракетами “Іскандер-М”.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Військові підтверджують збиття 56-ми ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.

У Харкові дрони атакували найбільший ринок міста “Барабашово” та транспортне підприємство


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Лютого 2025 09:38

Північнокорейські ракети стали набагато точнішими, – Reuters 
6 Лютого 2025 09:09

Росіяни вночі атакували Україну понад 70 дронами: постраждали три області
6 Лютого 2025 07:33

Дрони атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську, звідки РФ запускає “Шахеди”
6 Лютого 2025 07:04

Росія вдарила дроном по найбільшому ринку Харкова
5 Лютого 2025 21:38

“Азов” поза обмінами: Прокопенко заявив, що жоден боєць бригади не повернувся з полону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки