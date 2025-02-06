Росіяни вночі атакували Україну понад 70 дронами: постраждали три області

У ніч на 6 лютого російські війська атакували Україну 77-ма безпілотниками та двома балістичними ракетами “Іскандер-М”.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Військові підтверджують збиття 56-ми ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.
У Харкові дрони атакували найбільший ринок міста “Барабашово” та транспортне підприємство