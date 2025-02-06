Росія вдарила дроном по найбільшому ринку Харкова

У Харкові в ніч на 6 лютого російські дрони атакували найбільший ринок міста та транспортне підприємство. У мережі пишуть, що йдеться про ринок “Барабашово”.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, удари БПЛА “Герань-2” були завдані о 23:30 по Київському району та о 01:00 по Новобаварському району.

Найбільших руйнувань зазнав ринок у Київському районі – пошкоджено десятки торговельних павільйонів. На місці були охоронці, які отримали поранення.

У Новобаварському районі ворожий дрон вразив територію транспортного підприємства, обійшлося без постраждалих.