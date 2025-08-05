        Суспільство

        На Київщині врятували червонокнижного орлана з черепно-мозковою травмою

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 14:23
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        У Київській області вдалося врятувати молодого орлана-білохвоста — червонокнижного хижого птаха. У нього виявили черепно-мозкову травму та бактеріальну інфекцію.

        Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group.

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        Птаха знайшли в Обухівському районі — двоє хлопців помітили його під час пробіжки. Орлан був дезорієнтованим і не міг піднятися в повітря. Хлопці викликали на місце рятувальників і домовилися з “Садибою Нюшанік” про прихисток.

        “Черговий екіпаж рятувальників негайно вирушив на виклик. Хлопці на місці не спускали очей із пернатого гіганта, що переміщувався і чітко знали, де птах на момент прибуття —  після нетривалої погоні птаха вдалося спакувати в переноску та шпиталізувати”, – йдеться у повідомленні.

        На Київщині врятували молодого орлана-білохвоста / Kyiv Animal Rescue Group

        Медики діагностували в нього черепно-мозкову травму, виснаження та бактеріальну інфекцію.

        Наразі орлан перебуває на лікуванні вже понад тиждень і поступово одужує.


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