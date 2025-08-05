На Київщині врятували червонокнижного орлана з черепно-мозковою травмою

У Київській області вдалося врятувати молодого орлана-білохвоста — червонокнижного хижого птаха. У нього виявили черепно-мозкову травму та бактеріальну інфекцію.

Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group.

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Птаха знайшли в Обухівському районі — двоє хлопців помітили його під час пробіжки. Орлан був дезорієнтованим і не міг піднятися в повітря. Хлопці викликали на місце рятувальників і домовилися з “Садибою Нюшанік” про прихисток.

“Черговий екіпаж рятувальників негайно вирушив на виклик. Хлопці на місці не спускали очей із пернатого гіганта, що переміщувався і чітко знали, де птах на момент прибуття — після нетривалої погоні птаха вдалося спакувати в переноску та шпиталізувати”, – йдеться у повідомленні.

На Київщині врятували молодого орлана-білохвоста / Kyiv Animal Rescue Group

Медики діагностували в нього черепно-мозкову травму, виснаження та бактеріальну інфекцію.

Наразі орлан перебуває на лікуванні вже понад тиждень і поступово одужує.