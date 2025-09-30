        Кримінал

        На Київщині нетверезий водій буса вилетів з дороги, врізався в легковик та збив двох дітей

        Галина Шподарева
        30 Вересня 2025 14:46
        читать на русском →
        Місце ДТП в Обухові / Фото: Поліція Київщини
        Місце ДТП в Обухові / Фото: Поліція Київщини

        У понеділок, 29 вересня, в місті Обухів Київської області автомобіль Ford Transit вилетів з дороги, протаранив припаркований автомобіль та будівлю, після чого збив двох неповнолітніх пішоходів.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        За попередньою інформацією, 41-річний водій автомобіля Ford Transit під час виконання маневру обгону не впорався з керуванням, перекинувся та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем АЗЛК-412, а також пошкодив гаражне приміщення. Надалі автомобіль Ford Transit здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які в цей час рухалися по тротуару. 

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок ДТП, двох постраждалих дівчат 15 та 13 років, а також водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

        За результатами медичного освідування у зловмисника виявлено 2,4 проміле алкоголю в крові – розповіли в поліції.

        Поліцейські затримали кермувальника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння  (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини