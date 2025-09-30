На Київщині нетверезий водій буса вилетів з дороги, врізався в легковик та збив двох дітей

У понеділок, 29 вересня, в місті Обухів Київської області автомобіль Ford Transit вилетів з дороги, протаранив припаркований автомобіль та будівлю, після чого збив двох неповнолітніх пішоходів.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

За попередньою інформацією, 41-річний водій автомобіля Ford Transit під час виконання маневру обгону не впорався з керуванням, перекинувся та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем АЗЛК-412, а також пошкодив гаражне приміщення. Надалі автомобіль Ford Transit здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які в цей час рухалися по тротуару.

Внаслідок ДТП, двох постраждалих дівчат 15 та 13 років, а також водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

За результатами медичного освідування у зловмисника виявлено 2,4 проміле алкоголю в крові – розповіли в поліції.

Поліцейські затримали кермувальника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).