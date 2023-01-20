Кримінал

Під Харковом Jeep Grand Cherokee влетів у бетонний блок і загорівся: дві людини у лікарні

20 Січня 2023 08:15
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дтп

На пожежі, що виникла внаслідок ДТП, постраждали водій 1988 року народження та пасажирка 1992 року народження, повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Подія трапилась вчора о 22:50 за адресою смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий Шлях, 8. Водій автомобіля «Jeep Grand Cherokee» під час руху не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонним блоком. Після зіткнення автомобіль загорівся, площа пожежі склала 7кв.м.

Постраждалих водія та пасажирку з травмами хребта було госпіталізовано лікарні.

О 23:04 рятувальники 32-ї ДПРЧ вогонь локалізували та о 23:18 ліквідували.


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