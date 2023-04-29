На Херсонщині готують план евакуації людей на випадок масованого обстрілу області

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що влада готує евакуацію українців з регіону на випадок масованого обстрілу росіян.

“Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й всієї України. Гинуть українці, цілі родини, діти… Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цівільного населення у разі масованого обстрілу області, – написав він.

За минулу добу противник здійснив 33 обстріли по області, випустивши 177 снарядів з важкої артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. Пошкожено лікарню та близько 30 домоволодінь . На жаль, під завалами загинула 57-річна жінка, ще троє людей дістали поранення.