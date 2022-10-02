На Харківщині знайшли 5 тіл людей, які спробували евакуюватись

Сьогодні у селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов.

“Другого жовтня до поліції надійшла заява, що в полі в селі Василенкове знайдені загиблі люди. Слідчі поліції на місці виявили п’ять тіл загиблих та ідентифікували їх. Відомо, що ці 5 людей – жителі Куп’янська, які намагались самостійно евакуюватись до Харкова на автомобілі ще шостого травня, але по дорозі натрапили на рашистську міну. Серед них – 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила”, – йдеться в повідомленні.