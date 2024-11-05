Кримінал

На Харківщині затримали голову ВЛК, який сприяв виїзду “ухилянтів”
5 Листопада 2024 14:49
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мобілізація, прокуратура
На Харківщині викрито голову ВЛК одного з районних ТЦК / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Голову військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) у Харківській області підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через кордон та видачі фальшивих документів.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За інформацією прокуратури, лікар з березня по червень 2022 року вносив неправдиві дані в медичні документи про проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаними. Це дозволило 15 особам призовного віку бути виключеними з військового обліку та отримати можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Підозрюваному загрожує до семи років ув’язнення.

НА ХАРКІВЩИНІ ВИКРИТО ГОЛОВУ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ, ЯКИЙ СПРИЯВ ВИЇЗДУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ЗА КОРДОН 🔻 За…

Posted by Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону on Tuesday, November 5, 2024

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