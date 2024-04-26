На фронті протягом доби відбулось 79 бойових зіткнень, – Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 79 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 23 російські атаки на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ.
- На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області.
- На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де російське військо намагалося покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, 12 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.
- На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, 3 рази атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.