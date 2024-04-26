Суспільство

На фронті протягом доби відбулось 79 бойових зіткнень, – Генштаб

26 Квітня 2024 20:52
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війна
Оператор 93 омбр готує FPV дрон / Фото: 93 омбр

Протягом доби на фронті відбулось 79 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 23 російські атаки на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ.
  • На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де російське військо намагалося покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, 12 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.
  • На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, 3 рази атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.


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