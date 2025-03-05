Кримінал

На Франківщині оштрафували посадовця ТЦК, який мобілізував росіянина
5 Березня 2025 11:44
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На Івано-Франківщині суд визнав визнав посадовця ТЦК, винним у перевищенні службових повноважень через мобілізацію громадянина Росії. За вчинене порушення суд призначив підполковнику штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на постанову суду.

6 лютого 2025 року Віталій С. скерував іноземця, що не мав українського громадянства, на військово-лікарську комісію (ВЛК), поставив його на військовий облік і включив до списку мобілізованих для відправки до військової частини.

Суд вказав, що підполковник знав про іноземне громадянство чоловіка, але все одно дав вказівку на мобілізацію. Віталій С. визнав свою провину під час судового розгляду.

Заяву щодо незаконної мобілізації подала наречена росіянина до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури.


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