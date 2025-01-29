Спорт

На етапі Золотої серії у Белграді виступить Катерина Табашник: із ким сьогодні змагатиметься українка
29 Січня 2025 12:56
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Катерина Табашник / Фото: athletix.ch
Катерина Табашник / Фото: athletix.ch

Сьогодні, 29 січня, у Белграді відбудеться етап Золотої серії світового туру з легкої атлетики у приміщенні. Єдина українка серед учасників – стрибунка у висоту харків’янка Катерина Табашник.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Для Табашник це буде перший міжнародний старт у приміщенні за майже два роки. У цьому сезоні спортсменка вже взяла участь у Меморіалі ім. Дем’янюка у Львові, де показала результат 1,91 м. Цей стрибок став найкращим результатом у світі у 2025 році на той момент.

Серед її суперниць у Белграді – срібна призерка чемпіонату Європи-2023 Бріт Веерман (Нідерланди), сербка Ангеліна Топич, яка має медалі з чемпіонатів Європи та фіналу Діамантової ліги, а також чорногорка Марія Вукович, бронзова медалістка Євро-2022. На змаганнях також виступить японка Нагіша Такахаші, яка перемогла на першому етапі Золотої серії в Астані з результатом 1,88 м.

Де дивитися трансляцію змагань за участі Катерини Табашник

Змагання у секторі стрибків у висоту стартують о 17:00. Подивитися трансляцію можна буде на Суспільне Спорт або місцевих телеканалах Суспільного.

Катерина Табашник / Фото: Demyanyuk Memorial, Facebook

Біографія Катерини Табашник

Катерина Табашник народилася 15 червня 1994 року в Харкові. Українська легкоатлетка спеціалізується на стрибках у висоту. Уперше на міжнародній арені виступила в 2011 році на чемпіонаті світу серед юнаків у Франції, де посіла 17-те місце. У 2013 році здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів із результатом 1,90 м.

У 2018 році посіла п’яте місце на чемпіонаті Європи в Берліні, а у 2019 році встановила свій особистий рекорд – 1,99 м на міжнародних змаганнях, а також стала четвертою на чемпіонаті Європи в приміщенні в Глазго (1,97 м).

У 2023 році виборола “бронзу” на чемпіонаті Європи в приміщенні в Стамбулі (1,94 м). Це досягнення вона присвятила своїй матері, яка загинула під час ракетного удару по Харкову у 2022 році.

У січні 2025 року Катерина виграла Меморіал Дем’янюка у Львові з результатом 1,91 метра, повторивши найкращий результат сезону у світі на той момент.


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