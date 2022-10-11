На Дніпропетровщині запроваджується режим тотальної економії електроенергії

В Дніпропетровській області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Прошу усіх заощаджувати електрику”, – звернувся він до мешканців області.

За словами Резніченка, Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах.

“Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. До роботи стали усі служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи”, – написав він у Telegram.