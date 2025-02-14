Суспільство

На Чорнобильській АЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин
14 Лютого 2025 19:30
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Пошкоджений саркофаг ЧАЕС / Фото: ДСНС
Пошкоджений саркофаг ЧАЕС / Фото: ДСНС

На Чорнобильській АЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин, заявив головний інженер станції Олександр Тітарчук.

При цьому він уточнив, що радіаційний фон наразі не змінився.

У ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник з фугасною бойовою частиною влучив в укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Пошкодження захисної конструкції виявилися суттєвими.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом російського удару по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Всередині та поблизу укриття виявлено уламки корпусу та двигун безпілотника.

СБУ розслідує обстріл за статтею 438 ККУ – порушення законів і звичаїв війни.


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