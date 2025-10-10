На Черкащині військовий вбив дворічну дитину: що вирішив суд

У Черкаській області військовослужбовця засуджено до дев’яти років позбавлення волі за умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень дворічному хлопчику, що призвели до смерті дитини.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що у грудні 2024 року військовослужбовець, перебуваючи у себе вдома Черкащині, через невдоволення поведінкою малолітнього дворічного сина своєї співмешканки, двічі кинув дитину на підлогу.

Реклама

Реклама

“Від отриманих втрат – переломи кісток черепа, забій головного мозку та крововиливи – дитина померла. Висновки судово-медичної експертизи підтвердили, що смерть настала від тяжкої травми голови, отриманої внаслідок кількох ударів тупим предметом”, – йдеться в повідомленні.

Вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області військовослужбовця визнано винним та призначено покарання з урахуванням приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком у виді позбавлення волі строком на дев’ять років. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.