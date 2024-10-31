Кримінал

На Буковині затримали російського агента та його поплічника, які шпигували за потягами з військовою технікою
31 Жовтня 2024 10:13
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сбу
СБУ затримала на Буковині агента ФСБ / Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Чернівецькій області двох учасників регіонального осередку руху “народовладдя”, які шпигували за Силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, ці чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ та публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову.

Оперативники СБУ встановили, що 41-річний місцевий житель, у минулому член забороненої компартії України, потрапив “до уваги” ФСБ ще у 2015 році. Після повномасштабного вторгнення його остаточно завербували і доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині.

“Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні “органи місцевого самоврядування”. Також за завданням кураторів фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення залізничних ешелонів ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Для виконання ворожого завдання агент залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг “відмазати” від призову.

Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності.

Обидва зловмисники перебувають під вартою. 


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