Кримінал

На Буковині чоловік намагався задушити військовослужбовця ТЦК
24 Червня 2024 16:57
читать на русском →

У Чернівецькій області чоловік, який ймовірно намагався незаконно перетнути кордон, напав на військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Чоловіка затримали після невдалої спроби незаконно перетнути кордон та передали працівникам ТЦК. Коли чоловіка везли до центру, щоб уточнити дані військового обліку, він напав на військовослужбовців. Також спробував душити водія ременем безпеки.

На місце викликали поліцію та медиків екстреної допомоги.

“Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі”, – йдеться у повідомлені ТЦК.

За інформацією центру, військові, які отримали травми, долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення й служили у десантно-штурмових військах. Через стан здоров’я їх перевели до ТЦК.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Червня 2024 15:10

Росіяни вдарили по Покровську рактами: щонайменше 4 загиблих та десятки поранених
24 Червня 2024 14:56

Начальник штабу “Азову” Кротевич подав заяву в ДБР на генерала Содоля, – ЗМІ
24 Червня 2024 14:46

Євросоюз схвалив виділення до €1,4 млрд на зброю для України за рахунок російських активів, – Politico
24 Червня 2024 14:13

СБУ викрили шахраїв у Черкасах, які вимагали 5 млн гривень з родини загиблого воїна 
24 Червня 2024 12:45

Рада ЄС погодила 14-й пакет санкцій проти РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
усі думки