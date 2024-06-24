На Буковині чоловік намагався задушити військовослужбовця ТЦК

У Чернівецькій області чоловік, який ймовірно намагався незаконно перетнути кордон, напав на військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Чоловіка затримали після невдалої спроби незаконно перетнути кордон та передали працівникам ТЦК. Коли чоловіка везли до центру, щоб уточнити дані військового обліку, він напав на військовослужбовців. Також спробував душити водія ременем безпеки.

На місце викликали поліцію та медиків екстреної допомоги.

“Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі”, – йдеться у повідомлені ТЦК.

За інформацією центру, військові, які отримали травми, долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення й служили у десантно-штурмових військах. Через стан здоров’я їх перевели до ТЦК.