На Авдіївському напрямку відбито 31 атаку противника, – Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Також ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки біля Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки неподалік Багданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 5 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.
- На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
- В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ.
Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.