Політика

На Авдіївському напрямку відбито 31 атаку противника, – Генштаб

4 Лютого 2024 19:04
читать на русском →
генштаб
Ілюстративне фото 148-ї окремої артилеристської бригади / Фото з Facebook Генштаб ЗСУ

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Також ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки біля Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки неподалік Багданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 5 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Лютого 2024 19:55

На Євробаченні Україну представлятимуть alyona alyona та Jerry Heil
4 Лютого 2024 19:04

На Авдіївському напрямку відбито 31 атаку противника, – Генштаб
4 Лютого 2024 18:40

Угорщина відмовилася накладати вето на фінансування України з фонду ЄС
4 Лютого 2024 17:50

Білий дім проти допомоги Ізраїлю без бюджету для України
4 Лютого 2024 16:34

Російські військові обстріляли Вовчанськ: пошкоджені адмінбудівля і ЦНАП
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
усі думки