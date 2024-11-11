МЗС України повідомило, що Київ заздалегідь не попереджали про розмову Трампа і Путіна

Київ не був заздалегідь проінформований про телефонну розмову між обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це сказав агентству Reuters представник МЗС України Георгій Тихий.

“Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Відповідно, Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка”, – заявив Тихий.

Про телефонну розмову між Трампом і Путіним 10 листопада повідомила The Washington Post. За інформацією видання, бесіда відбулася 7 листопада. Співрозмовники газети стверджують, що Трамп закликав Путіна “не ескалювати війну” і нагадав йому про значну присутність американських військових у Європі.