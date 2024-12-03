МЗС Грузії виправдовує паузу в перемовинах щодо членства в ЄС

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі прокоментувала рішення влади призупинити переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року, пояснивши його “хибним тлумаченням”.

Заява Маки Бочорішвілі, наведена в Sova.

За словами Бочорішвілі, як у самій Грузії, так і за її межами є сили, які “інтерпретують інформацію у зручний для них спосіб”. Вона зазначила, що рішення про призупинення переговорів було сприйнято як відмова уряду від євроатлантичного курсу.

Міністерка наголосила, що грузинська влада готова відновити переговори за умови “політичного рішення з боку ЄС”. Водночас вона вказала на відсутність готовності європейської сторони. Бочорішвілі пояснила заяву прем’єра Іраклія Кобахідзе як спробу запобігти “спекуляціям щодо євроінтеграції”. Однак це було невірно витлумачено як завершення процесу інтеграції.

Цей крок викликав критику всередині країни та на міжнародній арені, де його розглядають як відхід від європейського курсу Грузії.