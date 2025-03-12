Політика

Михайло Саакашвілі отримав дев’ять років тюрми за розтрату бюджетних коштів
12 Березня 2025 09:19
Михайло Саакашвілі / Фото архівне: ekhokavkaza.com
Михайло Саакашвілі / Фото архівне: ekhokavkaza.com

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі за розтрату бюджету. Саакашвілі визнали винним у розтраті державних коштів у великому розмірі у так званій “справі про піджаки”.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями й оштрафував на 300 тисяч ларі.

Саакашвілі і Джанашія раніше неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.

У прокуратурі стверджували, що з 1 травня 2009 року до 25 лютого 2013 року, за дорученням і організацією Міхеїла Саакашвілі, для його особистих цілей із держбюджету нецільовим чином було витрачено 9 млн ларі (у ті роки близько 5,4 млн доларів). Зокрема, слідчі стверджували, що політик за державні кошти купив собі дорогий одяг. Зокрема, він за кошти бюджету придбав у Лондоні піджаки та кашемірове спортивне пальто на суму 28,6 тис. дол.

Наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього раніше було ухвалено у двох інших справах – про помилування вбивць Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валері Гелашвілі.

Новий термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Михайла Саакашвілі – 1 жовтня 2021 року. Таким чином, згідно з вироком, на свободу він зможе вийти лише 1 жовтня 2030 року. Водночас проти нього тривають судові процеси у справах про події 7 листопада 2007 року та про незаконний перетин кордону.


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