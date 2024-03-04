Політика

“Ми не направлятиме війська в Україну у найближчому майбутньому”, – Макрон

4 Березня 2024 20:22
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україна, макрон
Еманнуель Макрон / Getty Images

Президент Франції заявив, що “в найближчому майбутньому” розгортання французьких військ в Україні не буде.

Про це повідомив Макрон в інтерв’ю чеським порталам Novinky та Pravo.cz.

Глава Франції нагадав, що він говорив про відправку військ під час зустрічі з представників понад двадцяти держав у Парижі у відповідь на питання й тоді лише зазначив, що “ніщо не можна виключати”.

“Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території”, – додав він.

Макрон додав, що учасники зустрічі погодилися з п’ятьма сферами, де вони хотіли б зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови, можливість підтримати Україну на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.

“Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації”, – підкреслив Макрон.


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